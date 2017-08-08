استغاثة مواطن : «أختي أدمنت على يد زوجها السابق.. كيف أنقذها؟»

تواصل – فريق التحرير:

عرضت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات “نبراس” استشارة علاجية تلقتها من أحد المواطنين عبر حسابها الرسمي بتويتر تفيد بإدمان أخته للمخدرات وهو يبحث عن حل لعلاجها.

وجاء في نص الاستشارة “أختي تبلغ من العمر 25 سنة، مطلقة منذ ستة أشهر، وليس لديها أولاد، تعلمت تعاطي المخدرات من زوجها السابق، وحالياً تستخدم الحبوب المنشطة، والحشيش”، وتساءل “هي ترغب في التوقف عنها، لكنها لا تستطيع، فكيف نساعدها؟”.

بدورها أجابت “نبراس” بأن هناك خدمات علاجية للمدمنات في مستشفيات الأمل في كل من الرياض وجدة والدمام والقصيم، وتقدم هذه الخدمات من طاقم نسائي متخصص وبسرية تامة.

وأكدت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أن البرامج المقدمة للعلاج تشمل خدمات للمريضات ممن هن بحاجة إلى التنويم، أو من خلال العيادات الخارجية.

وأوضحت اللجنة أنه لطلب العلاج يتم مراجعة الإسعاف أو العيادات الخارجية بهذه المستشفيات، أو الاتصال بالأقسام النسائية المتخصصة لعلاج المدمنات على الرقم 1955 لتنسيق موعد للكشف عليها.