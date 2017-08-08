رويترز: مبعوثان أمريكيان يتوجهان إلى الخليج لحل الأزمة مع قطر ودعم وساطة الكويت

تواصل – رويترز:

نقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن مسؤول بالخارجية الأمريكية – شرط عدم نشر اسمه- قوله إن تيموثي ليندركينج، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج، والجنرال المتقاعد بمشاة البحرية الأمريكية أنتوني زيني سيتوجهان إلى الخليج هذا الأسبوع من أجل الحوار مع الأطراف المعنية ودعم جهود الوساطة التي تقوم بها حكومة الكويت لحل الأزمة مع قطر.

وقال تيلرسون للصحفيين الأسبوع الماضي إن وجود زيني سيساعد في “الإبقاء على ضغط متواصل على الأرض.. هناك الكثير الذي يمكن أن تفعله من خلال الإقناع عبر الهاتف. لكننا ملتزمون بحل هذا الخلاف واستعادة وحدة الخليج لأننا نرى أن ذلك مهم للجهد المبذول منذ فترة طويلة لهزيمة الإرهاب في المنطقة”.

وعمل زيني، الذي لم يتقلد أي دور رسمي كمبعوث أمريكي إلى أطراف الخلاف، قائداً للقيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. وعقب اختتام مسيرته العسكرية عمل مبعوثاً أمريكياً خاصاً إلى الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية خلال إدارة الرئيس جورج دبليو بوش.