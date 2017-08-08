حد الحرابة والقتل تعزيرًا لاثنين من مغتالي الشهيد السواط.. و28 سنة سجنا للثالث

تواصل – الرياض:

نقضت المحكمة العليا الأحكام الصادرة من المحكمة الجزائية المتخصصة والمؤيدة من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بحق ثلاثة إرهابيين متهمين في قضية اغتيال الشهيد المقدم مبارك السواط.

وأعيدت محاكمة المتهمين الثلاثة (سعوديي الجنسية)، وأصدر رئيس الجلسة القضائية المشكلة من ثلاثة قضاة أمس (الإثنين) حكمه الابتدائي بالقتل حد الحرابة للمدان الأول، فيما حكم على المدان الثاني بالقتل تعزيرا وعلى الثالث بالسجن 28 سنة.

يذكر بأن الشهيد المقدم مبارك السواط اغتيل من قبل عناصر إرهابية أثناء خروجه من منزله متجها إلى مقر عمله في مكة المكرمة في 11 /5 /1426هـ، حسب “عكاظ”.