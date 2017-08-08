 «تعليم عسير» تعلن فتح الشرائح للمعلمين والمعلمات «المنقولين خارجيا» | صحيفة تواصل الالكترونية

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«تعليم عسير» تعلن فتح الشرائح للمعلمين والمعلمات «المنقولين خارجيا»

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«تعليم عسير» تعلن فتح الشرائح للمعلمين والمعلمات «المنقولين خارجيا»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير عن فتح الشرائح للمعلمين والمعلمات المنقولين والمنقولات خارجيا إليها.

وأوضح محمد فايع آل عثمان، مدير إدارة شؤون المعلمين، أنه يتعين على المنقولين والمنقولات ترتيب شرائح النقل من خلال حساباتهم على برنامج “نور” وذلك تمهيدا لتوجيههم إلى المدارس بناء على  الاحتياج وفقاً للمفاضلة المعتمدة من وزارة التعليم.

ولفت آل عثمان إلى أن موعد التسجيل بدأ من الاثنين 15/11/1438 هـ، ويستمر إلى نهاية دوام يوم الأحد الموافق 21/11/1438هـ

وأشار إلى أنه في حال عدم الدخول خلال الفترة المحددة سيتم ترتيب الشرائح آلياً.

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