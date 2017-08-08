تفاصيل لقاء أمير الشرقية بالمطلوبَيْن «آل جمال» و«آل زايد».. ما الرسالة التي وجهها؟

تواصل – الشرقية:

نقلت مصادر تفاصيل لقاء أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف مع المطلوبين الأمنيين رمزي محمد عبدالله آل جمال، وعلي حسن أحمد آل زايد، اللذين سلما نفسيهما أمس الأول (الأحد) للأجهزة المعنية بمقر إمارة المنطقة.

وأشارت المصادر -حسب “عكاظ”- إلى أن اللقاء الذي لم يستغرق أكثر من 20 دقيقة، اتسم بسعة الصدر من أمير الشرقية، إذ بارك مثل هذه الخطوات، وشدد على ضرورة مواصلة التواصل مع المغرر بهم لتسليم أنفسهم للأجهزة الرسمية، كما أشاد الأمير بالدور الذي يقوم به الأهالي لإقناع المطلوبين بالعودة إلى حضن الدولة.

وبحسب المصادر قال أمير الشرقية: «إن المطلوبين الذين اتخذوا قرار تسليم أنفسهم طواعية للأجهزة الأمنية سيجدون الاهتمام والعناية، كما لقي الاهتمام والعناية المطلوب الأمني محمد عيسى اللباد، الذي اتخذ قرار تسليم نفسه للأجهزة الأمنية».

وأكد الأمير أن رمزي وعلي سيكونان في أيد أمينة، متطلعا لنجاح مبادرة فتح باب التوبة في إقناع أكبر عدد من المطلوبين في إلقاء السلاح، والعودة مجددا لحضن الدولة، والمساهمة في تنمية الوطن.

وأضافت المصادر أن الترتيب لاستقبال أمير الشرقية للمطلوبين بدأت قبل نحو أسبوع، إذ حرص على الحضور شخصيا لمقابلتهما أثناء تسليمهما نفسيهما. وجرت عملية التسليم بوجود عائلتي المطلوبين، إذ رافق رمزي إلى مقر إمارة الشرقية والده وثلاثة من أشقائه، فيما رافق «علي» والده وأحد أقربائه.