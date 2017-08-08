خريجو «الأهلية»: مكافآتنا حق ثابت.. وتصريحات وزير التعليم صدمتنا

تواصل – الرياض:

قال عدد من خريجي الكليات الصحية الأهلية إن استحقاقهم في استلام «مكافآت الامتياز» التي أوقفت عنهم يكفله لهم أمر سام نص على مساواتهم مع نظرائهم خريجي الجامعات الحكومية، لافتين إلى أن وزارة المالية أكدت على أهلية الصرف لهم.

واتهموا وزارة التعليم بأنها من تعطل الصرف وتقف وراء توقف المكافآت، ووصفوا ردود وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى خلال لقائه بهم أمس الأول «الأحد» ومحاولته نفي الالتزام بمكافآتهم، بالتأكيد على أن أطباء الامتياز من خريجي الجامعات الأهلية لا يعاملون معاملة نظرائهم من خريجي الجامعات الحكومية، تعتبر ردودا صادمة.

وقالوا إنهم يحتفظون بمستند من وزارة المالية يؤيد مطالبهم، خاصة أن الوزارة -حسب قولهم- أيدت حقهم التام في الصرف، وأنها أرسلت خطابا بهذا المعنى لوزارة التعليم، وذلك في أعقاب مراجعتهم لها أخيرا.

وأضافوا أنهم لجأوا للوزير لرفع الظلم عنهم بعد توقف المكافآت لكنهم فوجئوا بردوده بعد انتظار ست ساعات للقائه، مشيرين إلى أنهم صدموا من رد الوزير بالقول «أنتم من اخترتم هذا الطريق» حسب “عكاظ”.