 الإحصاء ترفض اعتماد بيانات «الصحة» لعدم منطقيتها | صحيفة تواصل الالكترونية

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الإحصاء ترفض اعتماد بيانات «الصحة» لعدم منطقيتها

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الإحصاء ترفض اعتماد بيانات «الصحة» لعدم منطقيتها

تواصل – الرياض:

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن رفضها اعتماد بيانات قدمتها وزارة الصحة تتعلق بالعمليات الجراحية في أقسام مستشفيات الوزارة، حيث اعتبرت الهيئة بيانات العمليات الجراحية التي حصلت عليها من وزارة الصحة غير منطقية وغير دقيقة.

وأكدت الهيئة في بيان لها أنها فضلت أن تدرج “الصحة” في تقاريرها بيانات العمليات الجراحية عن العام 1436، بدلا من إحصاءات 1437، موضحة أن البيانات خاصة بالعمليات التي أجريت في مستشفيات وزارة الصحة، ولا تشمل بيانات المدن الطبية ولا بيانات مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، وفق “الوطن”.

وبحسب تقرير الهيئة الإحصائي فإن مجموع العمليات الجراحية التي أجريت في مستشفيات وزارة الصحة خلال العام 1436 بلغت «494 ألفا و939» عملية، وشكلت عمليات الجراحة العامة وعمليات النساء والولادة نحو 47% من مجموع العمليات، إذ بلغت عمليات الجراحة العامة 116 ألفا و173 عملية، وعمليات النساء والولادة 115 ألفا و649 عملية.

ويبين التقرير أن مستشفيات منطقة الرياض تصدرت بعدد العمليات الجراحية بواقع 135 ألفا و195 عملية، تليها مستشفيات المدينة المنورة بـ39 ألفا و769، وجاءت مستشفيات مكة المكرمة في المرتبة الثالثة بنحو 29 ألفا و96 عملية، فيما سجلت مستشفيات القنفذة أقل عدد عمليات بـ2950 عملية.

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