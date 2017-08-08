 بالفيديو والصور.. إصابة امرأة ورجل دفاع مدني في حريق منتجع نسائي بعنيزة | صحيفة تواصل الالكترونية

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بالفيديو والصور.. إصابة امرأة ورجل دفاع مدني في حريق منتجع نسائي بعنيزة

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تواصل – راضي الزويد:

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة عنيزة في تمام الساعة ( 8:47 ) من مساء أمس الاثنين حادث حريق وقع بمنتجع سياحي خاص بالنساء.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالقصيم العقيد إبراهيم أباالخيل: إن الحادث عبارة عن احتراق كلي لصالة تقدر مساحتها 1000 متر مربع تقريباً وتضم خمس محلات كوفي ووجبات سريعة، كما تضرر من أثر الحرارة والدخان الناتج عن الحريق مركزاً  للتجميل والمساج بالموقع.

وأضاف العقيد أباالخيل أن الحريق ل اشتعل أيضاً بسقف الإدارة والاستقبال أثناء مباشرة الحريق وتم إخماده في حينه، موضحا أنه نتج عن الحادث إصابة امرأة بالخوف والهلع وكذلك إصابة بالإجهاد لرجل دفاع مدني، ولاتزال إجراءات التحقيق مستمرة لمعرفة سبب الحريق وتقدير الخسائر المادية.

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