تفاعل كبير مع هاشتاق «ماذا قدمت البنوك للمجتمع».. ومواطنون يطرحون آراءهم

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دشن مغردون وسم بعنوان “ماذا قدمت البنوك السعودية للبلد والمجتمع”، عبروا من خلاله عن مواقفهم تجاه البنوك ودورها في المجنمع، ورؤيتهم تجاه البنوك وخدماتها.

وعلق سلطان الدويش على الهاشتاق بعرض مقترحات عملية في خدمة المجتمع على النحو التالي:

١/ برنامج التوظيف التدريبي لمدة عام تكسب الشاب خبرة تمكنه من العمل

٢/ إنشاء صندوق تمويلي لدعم قطاع الاسكان

٣/ وضع برنامج تحفيزي للشركات خادمة المجتمع مثل تخفيض نسبة المرابحة

٤/ توجيه محفظة التمويل للشركات الاستثمار الاجتماعي، وتسهيلها.

أما أحمد الشهري فقال: “تستطيع البنوك محاربة الفقر للأبد عبر ابتعاث ابن أسرة فقيرة لدراسة الطب أو الهندسة في أفضل الجامعات”.

بينما علق خالد المالكي‏ عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “للأسف لا شيء يقارن بأرباحها وبما يقدم لها من تسهيلات”.

وقال شُبَيْب‏ “جهودها لا تذكر .. نحتاج منها أن تجسد واقعا مفهوم المسؤولية الاجتماعية، أو تفرض ضريبة على أرباحها”. وقال آخر معلقاً: “قدمت البنوك للبلد والمجتمع الديون والفقر والأمراض النفسية والسكر والضغط”.