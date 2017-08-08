 بُشرى لحاملي الماجستير والدكتوراه.. «الخدمة المدنية» تضع خطة لسعودة الجامعات | صحيفة تواصل الالكترونية

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بُشرى لحاملي الماجستير والدكتوراه.. «الخدمة المدنية» تضع خطة لسعودة الجامعات

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بُشرى لحاملي الماجستير والدكتوراه.. «الخدمة المدنية» تضع خطة لسعودة الجامعات

تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة عن خطة مقدمة من وزارة الخدمة المدنية لعملية إحلال أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين بكافة جامعات المملكة واستبدالهم بحملة درجتي الماجستير والدكتوراه من الخريجين السعوديين والمبتعثين اللذين تبنتهما الدولة بمختلف التخصصات والدرجات العلمية.

وأكدت مصادر لـ”تواصل” أن خطابًا صدر من الوزارة اقترحت فيه تشكيل لجنة عليا تتكون من وزارات “التعليم، والخدمة المدنية، والعمل”، بحيث تعمل على وضع خطة عملية مدعومة ببرنامج زمني لعمليات الإحلال في الجامعات السعودية مستفيدة من بيانات المتقدمين في موقع (جدارة) من حملة درجتَي (الماجستير، والدكتوراه).

وجاء مقترح وزارة الخدمة المدنية نظير توافر الكفاءات من من حملة درجتَي الماجستير، والدكتوراه المسجَّلين في نظام جدارة الذين لا تقل قدراتهم بأي حال من الأحوال عن الكفاءات المتميزة في الجامعات العالمية.

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