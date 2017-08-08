بُشرى لحاملي الماجستير والدكتوراه.. «الخدمة المدنية» تضع خطة لسعودة الجامعات

تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة عن خطة مقدمة من وزارة الخدمة المدنية لعملية إحلال أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين بكافة جامعات المملكة واستبدالهم بحملة درجتي الماجستير والدكتوراه من الخريجين السعوديين والمبتعثين اللذين تبنتهما الدولة بمختلف التخصصات والدرجات العلمية.

وأكدت مصادر لـ”تواصل” أن خطابًا صدر من الوزارة اقترحت فيه تشكيل لجنة عليا تتكون من وزارات “التعليم، والخدمة المدنية، والعمل”، بحيث تعمل على وضع خطة عملية مدعومة ببرنامج زمني لعمليات الإحلال في الجامعات السعودية مستفيدة من بيانات المتقدمين في موقع (جدارة) من حملة درجتَي (الماجستير، والدكتوراه).