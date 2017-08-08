في وضح النهار.. سطو مسلح على صيدلية في أحد المسارحة بجازان (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تعرضت صيدلية بمحافظة أحد المسارحة التابعة لمنطقة جازان، لعملية سطو باستخدام أسلحة بيضاء نفذها 3 شبان، حيث استولوا على صندوق المحاسبة بعد تهديد الصيدلي، في وضح النهار.

وأظھر مقطعا فیديو سجلتھما كامیرتا المراقبة داخل وخارج الصیدلیة، دخول 3 من الشبان، إلى الصیدلیة، حین أخلوھا من الزبائن نھارا، حیث قاموا بتھديد الصیدلي بالقتل بسلاح أبیض، فتحرك مبتعدا، وتوجه اثنان منھم لإبعاد الصیدلي عن صندوق المحاسبة، فیما تولى الثالث مھمة الاستیلاء على ما في الصندوق من أموال، وكل ما تصل إلیه يديه، ثم فروا ھاربین، خوفا من انكشاف أمرھم، حینما توقفت سیارة أمام الصیدلیة.

وذكرت مصادر أن الجھات الأمنیة باشرت الحادثة، وتواصل التحري عن الجناة، ومن المتوقع صدور بیان يكشف حیثیات الواقعة وملابساتها.