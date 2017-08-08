 في خطبة صلاة الخسوف بالحرم المكي.. «الجهني»: الفواحش تجلب سخط الله وغضبه (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

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في خطبة صلاة الخسوف بالحرم المكي.. «الجهني»: الفواحش تجلب سخط الله وغضبه (فيديو)

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تواصل – واس:

أدَّى المصلون في المسجد الحرام مساء اليوم صلاة خسوف القمر إقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في أجواء إيمانية تبتهل فيها القلوب خاشعة متضرعة لبارئها وتتوسل إليه وترجوا مغفرته وعفوه ورضاه.
وشهدت جنبات الحرم المكي الشريف وساحاته وتوسعاته الجديدة إقبال المصلين وسط تكامل جميع الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي .
وأمّ المصلين فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني, وعقب انتهاء الصلاة ألقى خطبة حثّ فيها المصلين من حجاج وزوار وعمّار بتقوى الله والرجوع إليه والإنابة له، محذراً فضيلته من الفواحش ما ظهر منها وما بطن لأنها من مجلبات سخط الله وغضبه. وشددّ فضيلته على التمسك بمقاصد الشريعة الإسلامية وزجر النفس ومجاهدتها وتعويدها على الطاعة.

ودعا فضيلته في ختام خطبته الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها وولاة أمرها لكل مايقدمونه لبيت الله الحرام من توسعات وتسخير كافة الامكانات لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار .

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