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اليمن.. الجيش الوطني يتقدم في مواقع غرب تعز

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اليمن.. الجيش الوطني يتقدم في مواقع غرب تعز

تواصل – واس:

حقق الجيش الوطني في محافظة تعز، أمس الاثْنَيْنِ، تقدماً باتجاه منطقتي البرح والوازعية؛ إثر معارك عنيفة قتل خلالها تسعة من عناصر ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري قوله: إن الجيش الوطني في غرب محافظة تعز يتقدم على محورين الأول باتجاه موزع والوازعية والبرح، حيث تم اليوم السيطرة على سنترال جبل العريش المطل على مركز مديرية موزع والوازعية، بينما المحور الثَّانِي لتأمين السيطرة على مفرق المخا.

وَأَكَّد أن المواجهات مستمرة لتطهير مناطق غرب تعز، وفك الحصار عن المدينة، وفتح الطريق بين المدينة وميناء المخا في ظل محاولات يائسة للميليشيا الانقلابية لإيقاف التقدم الكبير للجيش الوطني.

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