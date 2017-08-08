 لتوثيق الظاهرة.. قسم العلوم الفلكية بجامعة المؤسس يرصد مراحل خسوف القمر | صحيفة تواصل الالكترونية

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لتوثيق الظاهرة.. قسم العلوم الفلكية بجامعة المؤسس يرصد مراحل خسوف القمر

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لتوثيق الظاهرة.. قسم العلوم الفلكية بجامعة المؤسس يرصد مراحل خسوف القمر

تواصل – واس:

رصد قسم العلوم الفلكية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، مساء أمس، الخسوف الجزئي للقمر الذي شوهد في كل من: آسيا، وأوروبا، وإِفْرِيقيا، وأستراليا، وذلك بمشاركة طلاب ومنسوبي الجامعة والمهتمين بالفلك والفضاء.

تم خلال عملية الرصد، استخدام عدد من التلسكوبات والأجهزة الفلكية المخصصة لذلك لرصد وتوثيق عملية الخسوف التي بدأت عند الساعة 20:23، بينما وصلت إلى ذروتها عند الساعة 21:20، وانتهت عند الساعة 22:18، واستمرت ما يقارب الساعتين.

ومن المتوقع، أن يتبع هذا الخسوف كسوف كلي للشمس – بمشيئة الله تعالى – في نهاية شهر ذي القعدة، لكنه غير مشاهد في المملكة، ويشاهد في أمريكا، وشمال المحيط الهادي، وجنوب المحيط الأطلسي.

يُذكر أن الخسوف المقبل هو خسوف كلي يحدث – بمشيئة الله – في منتصف جمادى الأولى من العام الهجري القادم، ويشاهد في كل من: آسيا، وأستراليا، والمحيط الهادي، والأجزاء الغربية من أمريكا الشمالية.

 

 

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