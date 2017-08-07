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متفاعلاً مع هاشتاق «#ماذا_تطلب_من_وزير_الصحة».. «الربيعة»: ملاحظاتكم محل اهتمامي

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متفاعلاً مع هاشتاق «#ماذا_تطلب_من_وزير_الصحة».. «الربيعة»: ملاحظاتكم محل اهتمامي

تواصل – فريق التحرير:

دشن مغردون وسماً بِعُنْوَان: “ماذا تطلب من وزير الصحة؟”، وجهوا من خلاله العديد من المطالب لوزير الصحة توفيق الربيعة؛ للنهوض بالخدمات الصحية.

ورد وزير الصحة توفيق الربيعة، عبر حسابه على “تويتر”: “أشكر كل من شَارَكَ في #ماذا_تطلب_من_وزير_الصحة؟، وكل الملاحظات محل اهتمامي وزملائي في الصحة، ونقوم برصدها ومناقشتها والعمل على تطويرها”.

وأَضَافَ في تغريدة أخرى: “تركزت اقتراحاتكم على الاهتمام بالمواعيد، وتوطين القطاع، ومتابعة الحضور، وتوفر الأسرَّة، والحقوق والبدلات، والإحالات الطبية، وتطوير مراكز الرعاية الأولية”.

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