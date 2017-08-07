2000 طالب وطالبة ينهون اختبار تحديد المستوى بجامعة الملك سعود

تواصل – واس:

أنهى قرابة ألفي طالب وطالبة إِجْرَاءَات البرنامج التعريفي الإِلِكْتُرُونِيّ بجامعة الملك سعود، بما فيها اختبار تحديد مستوى اللغة الإِنْجِلِيزية.

وَأَكَّد عميد السنة الأولى المشتركة بجامعة الملك سعود الدكتور نامي الجهني أن البرنامج التعريفي الإِلِكْتُرُونِيّ جاء تسهيلاً على الطلاب والطالبات من المقبولين بالجامعة، مُبَيِّنَاً أن قرابة ألفي طالب وطالبة أتموا – ولله الحمد – كامل إِجْرَاءَات البرنامج التعريفي الإِلِكْتُرُونِيّ بما فيها اختبار تحديد مُسْتَوَى اللغة الإِنْجِلِيزية.

وَشَدَّد على جميع المقبولين والمقبولات بالجامعة سرعة الدخول على البرنامج التعريفي الإِلِكْتُرُونِيّ، وتقديم اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية، مُشِيرَاً إلى أنه بإمكان أَي طالب أو طالبة إِجْرَاء الاختبارات أون لاين من أَي مكان ولا يتطلب حضورهم للجامعة.

وأَوْضَحَ الجهني أن الاختبار ليس فيه رسوب أو نجاح، وينبغي أن يعكس المستوى الحقيقي للطالب والطالبة على يتم إِصْدَار جدوله الدراسي بناء على ما يتناسب مع قدرات الطالب في اللغة الإِنْجِلِيزية.

مِنْ جِهَتِه، بين مدير البرنامج التعريفي وكيل العِمَادَة للتطوير والجودة، الدكتور صلاح الصالح، أن العِمَادَة استحدثت مركزاً للاتصالات للإجَابَة عَنْ استفسارات المقبولين وأولياء أمورهم، يعمل طوال اليوم من الساعة الثامنة صَبَاحَاً وحتى العاشرة لَيْلاً؛ للرد على استفسارات الطلاب والطالبات المقبولين في الجامعة لِهَذَا العام.