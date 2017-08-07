قادة قوات أمن الحج يعقدون اجتماعهم الأول لبحث تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن

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ترأس مساعد وزير الدَّاخِلِيَّة لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، اليوم الاثْنَيْنِ، الاجتماع الأول لقادة قوات أمن الحج لِهَذَا العام 1438 هـ الذي عقد بمقر الأمن العام بمنى بحضور قادة قوات أمن الحج.

ونقل الفريق أول القحطاني في بداية الاجتماع تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الدَّاخِلِيَّة رئيس لجنة الحج العليا لكافة العاملين بقيادة قوات أمن الحج، مُؤكِّدَاً أهمية المضي قدماً لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتوفير الأمن والسلامة لقاصدي بيت الله الحرام والمسجد النَبَوِيّ، وأهمية استشعار خصوصية المكان والزمان، وحقوق ضيوف بيت الله الحرام انْطِلاقَاً من توجيهات قادة هذه البلاد وأهمية القرب من العاملين وحثهم على تقديم أفضل خدمة لضيوف بيت الله الحرام كل فرد في مجاله وموقعه.

وَأَشَارَ القحطاني إلى أهمية الاسْتِعْدَادات المبكرة التي تبذل من الأمن العام، ممثلة في قيادة قوات أمن الحج ليكون موسم الحج ناجحاً بمراحله كافة في ظل اكْتِمَال تواجد كافة القوات المشاركة في مُهِمَّة الحج في مَكَّة المكرمة والمشاعر المُقَدَّسَة، مُشِيدَاً بالتفصيلات التي تم تضمينها في خطط أمن الحج هذا العام؛ الأمْر الذي يكفل بتوفيق الله الوصول إلى حج ناجح وبما يتوافق مع النجاحات التي تحَقَّقَت على الصعيد الأمني.

من ناحيته، عبر قائد قوات أمن الحج، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، عن اعْتِزَازه ومنسوبي قيادات قوات أمن الحج بثقة ولاة الأمْر – حَفِظَهُم اللهُ – ليؤدوا هذه الخدمة الأمنية ابتغاء الأجر والمثوبة من الله في المقام الأول، واستشعاراً بواجبهم نحو خدمة ضيوف الرحمن، مُبَيِّنَاً أن رجال الأمن جنود مجندة ورسل سلام لقوافل الحجاج الذين يفدون إلى الأراضي المُقَدَّسَة من مشارق الأرض ومغاربها، وفي ختام الاجتماع قدّم كل قائد إيجازاً مختصراً عن طبيعة مهامه وخطط عمله.