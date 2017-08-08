 انتبه.. تغير لون الأظافر يدل على 5 مشاكل صحية | صحيفة تواصل الالكترونية

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انتبه.. تغير لون الأظافر يدل على 5 مشاكل صحية

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انتبه.. تغير لون الأظافر يدل على 5 مشاكل صحية

 

تواصل – وكالات:

تعد الأظافر هي الجزء الأكثر في الجسم الذي يشير إلى علامات مرضية في حالة الإِصَابَة بأي مرض؛ لذلك إذا لاحظت مشكلة على سطحها، يمكن أن يكون مؤشراً على أن هناك شَيْئَاً خاطئاً في جسمك.

ووَفْقَاً لموقع “101beauty” فإن أبزر علامات في الأظافر تدل على المرض تَشْمَل:

1 – تقشر الأظافر: مؤشر على أن جسمك لا يملك فيتامين (ب) والبيوتين، أو لا تحصل على رطوبة بالأظافر بشكل كامل، يمكن علاج هذه الحالة من خلال المكملات الغذائية أو الأطعمة التي تحتوي على المعادن والجيلاتين والكالسيوم، كما يمكن تناول حبوب البيوتين (1 ملج) مرتين أو ثلاث مرات في اليوم.

2 – الأظافر الهشة: إذا تعرضت أظافرك للكسر بسهولة هذه علامة على نقص الحديد، سوف تحل هذه المشكلة إذا تناولت المكملات التي تحتوي على عنصر الحديد.

3 – وجود مطبات عمودية على الأظافر: هذه المسألة تشير إلى أنك لا تملك نظاماً غذائياً كافياً، مع سوء التغذية من المعادن والفيتامينات اللازمة، وزيت اللوز يمكنه علاج هذه المشكلة.

4 – احْمِرَار الأظافر: اللون الأحمر هو علامة على صحة الأظافر، ولكن إذا كان اللون كثيفاً جِدّاً، يمكن أن يكون علامة على مشاكل في القلب.

5 – الأظافر المنحنية فوق إصبعك: يرتبط مظهر الأظافر المنحني بمرض الغدة الدرقية، ويمكن أن يكون أَيْضَاً مؤشراً على أنك تُعَانِي من عدوى الغدة الدرقية أيضاً، إذا كانت أظافرك هشة جِدّاً، قد يكون لديك مشاكل الغدة الدرقية.

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