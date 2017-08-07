احذر من تركيب صندوق سقف غير المخصص للسيارة لهذه الأسباب

تواصل – وكالات:

حذرت الهيئة الألمانية للفحص الفني من تركيب صندوق سقف غير المخصص للسيارة؛ نظراً لأن عناصر التثبيت لنظام الحامل تختلف من سيارة لأخرى؛ لذا يتعين على قائد السيارة التأكد من أن النظام يتوافق بالفعل مع سيارته.

وأَضَافَ الخبراء الألمان أنه يتعين التأكد من أن وزن الصندوق مع الحمولة لا يتعديان حمولة السقف المسموح بها، وعادة ما تكون هذه البيانات مذكورة في دليل تشغيل السيارة.

وبعد قطع مسافة 50 كلم، ينبغي إعادة فحص نظام التثبيت، وإعادة شده إذا لزم الأمْر، مع الوضع في الاعتبار أن صندوق السقف يتسبب في زيادة مسافة الكبح، وزيادة انحراف السيارة إلى الجانب عند تجاوز المنعطفات، فَضْلاً عن زيادة التأثر بالرياح الجانبية.

لذلك تنصح الهيئة الألمانية بتجربة كبح السيارة أكثر من مرة قبل السفر لمعرفة التغييرات ومراعاتها.