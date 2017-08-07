يحدث في إيطاليا.. رجل إطفاء يشعل الحرائق لكسب المال

تواصل – وكالات:

أعلنت الشرطة الإيطالية، اليوم، أنها اعتقلت رجل إطفاء من صقلية أشعل الحرائق، وأجرى مكالمات وهمية لكسب المال مقابل الاستجابة والمشاركة في إطفاء تلك الحرائق.

وقامت الشرطة بِالتَّحْقِيقِ مع 15 شَخْصَاً بالقرب من بلدة راجوزا الجنوبية الشرقية تعتقد أنهم تآمروا لإشعال حرائق، أو الإبلاغ عن حرائق وهمية للحصول على مقابل نقدي يبلغ 10 يورو في الساعة مقابل تعاملهم مع الطوارئ.

وقالت الشرطة، في بيان، إن المجموعة أثارت الشكوك بعدما استجابت لنحو 120 حادثاً، مقارنة مع 40 حادثاً تعاملت معها مجموعات أخرى في الفترة الزمنية نفسها، مضيفة أن زعيم العصابة يعتبر خطيراً بدرجة تبرر وضعه رهن الإِقَامَة الجبرية لاسْتِمْرَاره في إشعال الحرائق بعدما توقف الآخرون.