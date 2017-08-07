 جدة.. مواطنة تفقد جنينها وتصاب وابنتها بجروح وخدوش جراء هجوم «كلبين» | صحيفة تواصل الالكترونية

جدة.. مواطنة تفقد جنينها وتصاب وابنتها بجروح وخدوش جراء هجوم «كلبين»

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جدة.. مواطنة تفقد جنينها وتصاب وابنتها بجروح وخدوش جراء هجوم «كلبين»

 

تواصل – جدة:

أُصيبت مواطنة وابنتها في جدة بجروح وخدوش، فَضْلاً عن الضرر النفسي، إثر مهاجمة كلبين لهما من فئة “البوليسي” في أحد المنتجعات شمال جدة.

وتعرضت المرأة وابنتها لضرر بالغ، عند محاولة هروبهما من هجوم الكلبين، ونُقلا على وجه السرعة للمُسْتَشْفَى الذي أثبت أن المواطنة كانت حاملاً وأسقطت جنينها جَرَّاءَ الفزع والرعب الذي انتابها، والسقوط الذي تعرضت له بِحَسَبِ ‘‘الرياض‘‘.

مِنْ جِهَتِه، تقدم زوج المواطنة بشكوى لهيئة السياحة مُطَالِبَاً بالتدخل السريع، كما طالب جهات الاختصاص بالتدخل لحماية أرواح المرتادين، متسَائِلاً كيف تم السماح لصاحب الكلبين باصطحابهما والدخول بهما إلى المنتجع الذي يضم العديد من العوائل والأطفال؟!

وأَضَافَ، لو كانت الكلاب التي هجمت على زوجتي وابنتي كلاباً ضالة في مكان عام أو في الشارع لكان أخف وأهون، ولوقع اللوم على أمانة المحافظة، ولكن في داخل منتجع راقٍ نقصده للراحة والاستجمام، فهذا هو مصدر القلق والخوف وهذا ما لا نرضاه بصفة عامة.

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