تعرَّف على أعراض وعلاج انسداد الأذن

تواصل – وكالات:
ذكر موقع “health line” الطبي أن وجود بعض شمع الأذن هو أمر طَبِيعِيّ، مُبَيِّنَاً أنه يحمي الأذن الدَّاخِلِيَّة من البكتيريا والغبار.
وبيَّن الموقع أن هناك أعراضاً لانسداد شمع الأذن وهي:
1 – عدم القدرة على السمع.
2 – شعور بالامتلاء في أذنك.
3 – وجع الأذن.
4 – رنين أو أصوات غريبة أخرى في الأذن.
5 – دخول الماء إلى الأذن، ويَحْصُل ذلك عادة بعد الاستحمام أو السباحة.
6 – الإِصَابَة بالتهاب الأذن؛ إذ ينتج إما عن عدوى بكتيرية أو فطرية.
ولفت الموقع إلى أن علاج انسداد شمع الأذن يمكن أن يتم في المنزل عن طريق بعض المواد وهي:
1 – زيوت معدنية.
2 – جلسرين.
3 – زيت أطفال.
4 – استخدام الأدوية العلاجية التي يصفها الطبيب المختص.
5 – استخدام قطرات الأذن المعقمة، مثل تلك التي تَحْتَوِي على هيدروجين بيروكسايد أو كارباميد.