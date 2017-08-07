تعرَّف على أعراض وعلاج انسداد الأذن

تواصل – وكالات:

ذكر موقع “health line” الطبي أن وجود بعض شمع الأذن هو أمر طَبِيعِيّ، مُبَيِّنَاً أنه يحمي الأذن الدَّاخِلِيَّة من البكتيريا والغبار.

وبيَّن الموقع أن هناك أعراضاً لانسداد شمع الأذن وهي:

1 – عدم القدرة على السمع.

2 – شعور بالامتلاء في أذنك.

3 – وجع الأذن.

4 – رنين أو أصوات غريبة أخرى في الأذن.

5 – دخول الماء إلى الأذن، ويَحْصُل ذلك عادة بعد الاستحمام أو السباحة.

6 – الإِصَابَة بالتهاب الأذن؛ إذ ينتج إما عن عدوى بكتيرية أو فطرية.

ولفت الموقع إلى أن علاج انسداد شمع الأذن يمكن أن يتم في المنزل عن طريق بعض المواد وهي:

1 – زيوت معدنية.

2 – جلسرين.

3 – زيت أطفال.

4 – استخدام الأدوية العلاجية التي يصفها الطبيب المختص.

5 – استخدام قطرات الأذن المعقمة، مثل تلك التي تَحْتَوِي على هيدروجين بيروكسايد أو كارباميد.