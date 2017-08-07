 مصادر أمنية: الكويت تعتقل بعض المتورطين بالتستر وإخفاء متهمين في خلية العبدلي | صحيفة تواصل الالكترونية

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مصادر أمنية: الكويت تعتقل بعض المتورطين بالتستر وإخفاء متهمين في خلية العبدلي

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مصادر أمنية: الكويت تعتقل بعض المتورطين بالتستر وإخفاء متهمين في خلية العبدلي

تواصل – وكالات:

قالت مصادر أمنية: ‘‘إن قوات الأمن الكويتية، ألقت القبض على عددٍ من المتهمين بالتستر على أَفْرَاد خلية العبدلي الهاربين بعد صدور حكم التمييز بحقهم، خلال الأيام الماضية، وذلك بعد أن أَصْدَرَتِ النيابة العامة أوامر بضبط 6 متورطين متهمين بالتستر وإخفاء الهاربين من الخلية، وقررت حبس شخصين آخرين من الـ8 المحالين إليها حتى الآن لمدة 21 يَوْمَاً وأمرت بإحالتهما إلى السجن المركزي”.

وَأَكَّدتِ المصادر، بِحَسَبِ صَحِيفَة ‘‘القبس‘‘ الكويتية، أن اثْنَيْنِ من المتهمين المضبوطين أسندت إليهما تهم التخابر ضد الكويت للقيام بأَعْمَال عدائية، أحدهما يدعى (ع.ج) هارب من تنفيذ حكم قضائي صادر بحقه في فترة الثمانينيات لضلوعه في التفجيرات التي شهدتها الكويت آنذاك، وأُفرج عنه بعفو أميري بعد الغزو”.

وأَضَافَتِ المصادر، أن الأجهزة الأمنية الكويتية بدأت بنشر مفارز أمنية ونقاط تفتيش في مناطق عِدَّة لضبط الهاربين، كما أَضَافَتِ المصادر أنه تم القبض على متهمين جدد، وبلغ إِجْمَالي المقبوض عليهم بتهم الانتماء إلى “حزب الله” اللبناني، والحرس الثوري الإيراني، والتستر على متورطين 13 متهماً، مُشِيرَة إلى أن جهاز أمن الدولة سيكثف الجهود لضبط أشْخَاص آخرين خلال الساعات المقبلة.

وفي المقابل، قامت الحكومة الكويتية بتقليص التمثيل الدبلوماسي الإيراني في الكويت، وإغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة الإيرانية؛ كرد فعل على صدور الحكم الذي أثبت تورط إيران بتمويل وتجنيد وتسليح وتدريب عناصر الخلية، كما طَالَبَتِ الحكومة الكويتية نظيرتها اللبنانية باتخاذ إِجْرَاءَات مناسبة ضد حزب الله لتورطه في قضية خلية العبدلي.

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