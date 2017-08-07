«الجمارك» تُحبط تهريب مبالغ مالية مخبأة بـ«سقف مركبة» (صور)

تواصل – فريق التحرير:

أحبطت جمارك حالة عمّار محاولة تهريب مبالغ مالية إلى خارج المملكة، وذلك عبر إخفائها في إحدى المركبات التي قَدمت للجمرك بقصد مغادرة البلاد.

وقال مدير عام جمرك حالة عمّار، خالد الرميح، إنه قَدِمت للجمارك بقصد المغادرة مركبة من نوع “خصوصي” يقودها أحد المسافرين، وفي أثناء إنهاء الإِجْرَاءَات الجمركية لها عُثر على مبلغ مالي مقداره (110.500) ريال سعودي، وذلك في مخبأ تم تجهيزه لغرض التهريب في سقف المركبة.

وَشَدَّد الرميح على أنه تَفَادِيَاً للمساءلة القانونية يجب على كل مسافر سواء كان مغادراً أو قادماً إلى المملكة العَرَبِيّة السعودية، ويحمل مبالغ نقدية أو معادن ثمينة تزيد قيمتها عن (60.000) ستين ألف ريال، الإفصاح عنها، وذلك بتعبئة نموذج الإقرار لدى الجمرك، مُؤكِّدَاً أن ذلك يَأْتِي تَطْبِيقَاً للمادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال.