الطائف.. نائب وزير الشؤون البلدية والقروية يتفقد مشروعات درء السيول

تواصل – واس:

قام معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس طارق بن عبد العزيز الفارس بزيارة تفقدية لأمانة محافظة الطائف، وقف خلالها على سير العمل في مشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بالمحافظة.

وتفقد معاليه مشروع عبٌارة وادي العقيق، الذي يخدم أحياء معشي، والعقيق، بن سويلم، الفيصلية، ويتجاوز طولها (6300) متر بداية من دوار المئوية ومروراً بأحياء معشي والعقيق وشارع الجيش وطريق السيل حتى نهايته بطريق المطار، حيث يعد المشروع من أكبر مشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار في محافظة الطائف عطفاً على المساحة الكبيرة التي يخدمها المشروع من غرب المدينة إلى شرقها.

واطلع على مشروع عبٌارة تصريف مياه السيول في حي المنتزه، التي تهدف إلى الحد من أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار.

يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية قامت بإعداد دراسة هيدرولوجية لدرء أخطار السيول لمحافظة الطائف وما حولها وذلك بحصر جميع الأودية والشعاب التي تخترق المدينة، وأجرت أعمال الدراسات الأولية والمسح الكنتوري، وأعمال الدراسات الهيدرولوجية والبيئية والبدائل المختلفة، كما تم تحديد مسارات حرم السيول الرئيسية والفرعية المارة بالكتلة العمرانية للطائف ودراسة البدائل المختلفة لمسارات الأودية التي تخترق الكتل السكنية بحيث يتم تحويل مجري الوادي أو إقامة عبٌارات وقنوات تصريف مع تصميم العبٌارات المناسبة لكل مجري يحتاج لذلك وتم تصميم قنوات التصريف للأودية ومجاري السيول مع وضع تصور للاستفادة من مياه السيول.

وافتتح معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية خلال زيارته لمحافظة الطائف حديقة النخيل، والتي تبلغ مساحتها 84000 متر مربع موزعة على ثلاثة أجزاء، وتضم (248) عامودا إنارة، فيما يبلغ إجمالي المسطحات الخضراء (43244) مترا مربعا، وإجمالي مسطحات ممرات المشاة بالحديقة (20000) متر مربع انترلوك متعدد الألوان، و (1100) متر خرسانة مطبوعة، و (8000) متر طولي بردورات خرسانية ملونة، و (5000) متر طولي بردورات زراعية.

وفي ختام الجولة عقد المهندس الفارس بمقر أمانة محافظة الطائف اجتماعا مشتركا مع المسؤولين للتعرف على سير العمل في جميع المشروعات كما اجتمع برئيس وأعضاء المجلس البلدي بالطائف لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بالشؤون البلدية بالمحافظة.