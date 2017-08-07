دومة الجندل.. حملة لفحص سلامة التمور المعروضة للبيع

تواصل – أحمد الرمال:

أجرى مراقبو صحة البيئة ببَلَدِيَّة محافظة دُومَة الْجَنْدَلِ مسحاً شاملاً على سوق التمور بالمحافظة، حيث سحبوا عينات من جميع أصناف التمور المعروضة للبيع، وَتَمَّ إِرْسَالها إلى مختبر أمانة الجوف؛ للتأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك بتوجيه من رئيس بَلَدِيَّة محافظة دُومَة الْجَنْدَلِ المهندس فهد بن عبدالرحمن المغرق، ويَأْتِي ذلك تَأْكِيدَاً لأهمية الغذاء الصحي للمستهلك، خَاصَّة التمور، والتي تعتبر من أهم المحاصيل الغذائية بالمملكة.

وقدم مدير صحة البيئة بالبَلَدِيَّة الدكتور أحمد الهريويل شكره لجميع مراقبي صحة البيئة وبائعي التمور؛ لتعاونهم، مُؤكِّدَاً على أهمية الحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية لتحقيق الأهداف المرجوة التي تنعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع، داعياً الجميع إلى سرعة الإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء بالاتصال على الرقم 940.