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مدني دومة الجندل ينتشل طفلاً غرق في خزان مياه أرضي

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مدني دومة الجندل ينتشل طفلاً غرق في خزان مياه أرضي

تواصل – أحمد الرمال:

تلقت إدارة الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بدُومَة الْجَنْدَلِ، اليوم بَلَاغَاً عن حادث غرق طفل في خزان مياه أرضي في حي البحيرات.

وأَوْضَحَ المتحدث الرسمي لمديرية الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمنطقة الجوف، المقدم معيش بن نمر الرويلي، أنه عَلَى الْفَوْرِ تحركت الفرق اللازمة، التي اكتشفت غرق الطفل في خزان المياه الشمالي والذي يبلغ مساحته (٨٠٨٠٢.٥) م٣؛ وَهُوَ تابع لمشروع هيئة الري والصرف بمحافظة دُومَة الْجَنْدَلِ بحي البحيرات.

وَأَكَّد أن غواصي الدِّفَاع الْمَدَنِيّ قاموا بانتشال الطفل الذي يبلغ من العمر 10 سنوات، وَتَمَّ نقله بواسطة الهلال الأحمر إِلَى المستشفى، نسأل الله له الرحمة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأَضَافَ الرويلي، أن الدِّفَاع الْمَدَنِيّ إذ يواسي ذوي الطفل المُتَوَفَّى يأمل من الإخوة المواطنين والمقيمين مُتَابَعَة أبنائهم، وعدم السباحة في المستنقعات المائية، أو الأماكن غير المخصصة للسباحة لخطورتها البالغة.

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