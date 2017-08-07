 خادم الحرمين يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس السودان | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

«بدر الغامدي».. أصغر «هاكرز» في المملكة صاحب الـ11 عاماً (فيديو) أهالي القطيف يتسلمون منازلهم الجديدة.. ويشكرون حكومة خادم الحرمين (فيديو) خادم الحرمين يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس السودان «حماية المستهلك» تحذر من مقطع فيديو مغلوط يقارن بين الزيوت النباتية والحيوانية بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تدعو 24 مرشحاً من الناجحين في مسابقة الأمن والسلامة «هتون الفاسي» تعتبر دخولها صالون حلاقة رجالياً مع ابنها «انتصاراً للمرأة» السعودية .. وبماذا رد عليها المغردون؟ مع تدشين حملة «الحج سلوك حضاري».. «أمير مكة» يوجِّه رسالة إلى الحجاج (فيديو) عرعر.. شاب يحوِّل شغفه بـ«القهوة» إلى مشروع استثماري (فيديو) «الخدمة المدنية»: 821 مواطناً ومواطنة ينهون مطابقة بياناتهم للوظائف الصحية غداً الداخلية: 3 مطلوبين من قائمة الـ 23 يسلمون أنفسهم للجهات الأمنية (فيديو) جريمة قتل بشعة تهز الكويت.. مقتل طفلة على يد أمها وصديقها محافظ القطيف يكشف عن مشاريع تنموية لتطوير بلدة «العوامية» (فيديو)

خادم الحرمين يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس السودان

0
خادم الحرمين يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس السودان

تواصل – واس:

اسْتَقْبَلَ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حَفِظَهُ اللَّهُ – في مقر إقامته بمدينة طنجة بالمملكة المغربية اليوم، الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، وَتَمَّ خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الأخوية، واستعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، عَقِبَ ذَلِكَ تناول الجميع طعام الغداء مع خادم الحرمين الشريفين – رَعَاهُ اللَّهُ -.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، ونائب رئيس الديوان الملكي الأستاذ عقلا بن علي العقلا.

كما حضره من الجانب السوداني، مَعَالِي وزير الدولة مدير مكتب الرئيس حاتم حسن بخيت، وسفير السودان لدى المملكة المغربية سليمان عبدالتواب، وعدد من المسؤولين.

شاهد ايضا

«بدر الغامدي».. أصغر «هاكرز» في المملكة صاحب الـ11 عاماً (فيديو)

«بدر الغامدي».. أصغر «هاكرز» في المملكة صاحب الـ11 عاماً (فيديو)

«المياه والزراعة»: حظر 7 منتجات غذائية لارتفاع نسبة المبيدات فيها

«المياه والزراعة»: حظر 7 منتجات غذائية لارتفاع نسبة المبيدات فيها

مدني دومة الجندل ينتشل طفلاً غرق في خزان مياه أرضي

مدني دومة الجندل ينتشل طفلاً غرق في خزان مياه أرضي

أهالي القطيف يتسلمون منازلهم الجديدة.. ويشكرون حكومة خادم الحرمين (فيديو)

أهالي القطيف يتسلمون منازلهم الجديدة.. ويشكرون حكومة خادم الحرمين (فيديو)

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>