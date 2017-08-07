«بدر الغامدي».. أصغر «هاكرز» في المملكة صاحب الـ11 عاماً (فيديو)

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سلط برنامج “صوت المواطن” على قناة “الإخبارية” الضوء على أصغر مخترق في المملكة، بدر عبدالمحسن الغامدي، والذي اكتشف والده موهبته بالصدفة، وعمل على تسخيرها في مسارها الصحيح.

ويعد “بدر” موهبة متميزة من مواهب المملكة، فعمره لم يتجاوز الحادية عشرة الآن، فَضْلاً على أنه مُطلع على التقنية وأساليبها، وتعلم اختراق المواقع عن طريق “يوتيوب” مُنْذُ سن الخامسة.

وأَوْضَحَ والد “بدر” في مداخلة هاتفية عبر البرنامج، أنه اكتشف موهبته بالصدفة، قَائِلاً: “كنت محدداً له وقتاً لاستخدام الكُمْبِيُوتَر عبر أحد البرامج، وفجأة وجدت (بدر) يستخدم الجهاز في غير الوقت المحدد”.

وأَضَافَ: “وجدت (بدر) أَيْضَاً يهتم بالقراءة عبر (يوتيوب) عن اختراق المواقع الإِلِكْتُرُونِيّة، فَضْلاً عن تغيير إعدادات كثيرة في الجهاز تجعلنا لا نكتشف أنه يستخدمه في غير وقته المحدد”.

وطالب والد “بدر” حكومة خادم الحرمين بالاهتمام بهذه المواهب وتنميتها، بقوله: “حروب العالم كلها عن طريق الإنترنت، وبلدنا في حاجة لخلق جيش للدفاع عن المملكة في هذا المجال، وقد ساعدت ابني على تطوير موهبته عن طريق إلحاقه بجمعية (ارتقاء)”.