علماء يكتشفون إمكانية استخدام حبيبات الذهب في علاج السرطان

تواصل – وكالات:

كشف بحث طبي نشرت نتائجه مُؤخَّرَاً عن إِمْكَانية استخدام حبيبات الذهب الدقيقة في محاربة مرض السرطان.

وأجرى علماء في جامعة إدنبرة في اسكتلندا بحثاً أثبت أن الذهب يعزز فاعلية العقاقير المستخدمة في محاربة خلايا سرطان الرئة، استخدم خلاله فريق البحث حبيبات دقيقة جِدّاً من الذهب – يطلق عليها اسم جزيئات النانو nanoparticles مكسوة بمادة كيمياوية في الدراسة.

وبينما لم تتم تجربة هذا الأسلوب على البشر، من المؤمل أن يستخدم هذا الأسلوب مستقبلاً للتقليل من الآثار الجانبية للعلاجات الكيمياوية المستخدمة في علاج السرطانات حَالِيَّاً، وذلك عن طريق استهداف الخلايا المريضة حصراً دون التأثير على الخلايا السليمة.

واكتشف الباحثون في جامعة إدنبرة خصائص للذهب تسمح بتعزيز هذه القدرات في الأنسجة الحية، دون أَي أعراض جانبية، كما أثبت البحث فاعلية هذا الأسلوب، وذلك بزرع الذهب المكسو بالمادة الكيمياوية في مخ سمكة؛ مما يشير إِلَى إِمْكَانية استخدامه في الحيوانات.

وقال الدكتور أسير اونشيتي بروشيتا من جامعة إدنبرة، “اكتشفنا خصائص جديدة للذهب لم تكن معروفة في السابق، وتشير اكتشافاتنا إِلَى إِمْكَانية استخدام الذهب لإيصال العقاقير إِلَى الأورام السرطانية بكل أمان”.

وأَضَافَ: “ما زال هناك عمل ينبغي القيام به قبل أن نتمكن من استخدام هذا الأسلوب في البشر، ولكن هذه الدراسة تعد خطوة في هذا الاتجاه”.