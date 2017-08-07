 علماء يكتشفون إمكانية استخدام حبيبات الذهب في علاج السرطان | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

«بدر الغامدي».. أصغر «هاكرز» في المملكة صاحب الـ11 عاماً (فيديو) أهالي القطيف يتسلمون منازلهم الجديدة.. ويشكرون حكومة خادم الحرمين (فيديو) خادم الحرمين يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس السودان «حماية المستهلك» تحذر من مقطع فيديو مغلوط يقارن بين الزيوت النباتية والحيوانية بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تدعو 24 مرشحاً من الناجحين في مسابقة الأمن والسلامة «هتون الفاسي» تعتبر دخولها صالون حلاقة رجالياً مع ابنها «انتصاراً للمرأة» السعودية .. وبماذا رد عليها المغردون؟ مع تدشين حملة «الحج سلوك حضاري».. «أمير مكة» يوجِّه رسالة إلى الحجاج (فيديو) عرعر.. شاب يحوِّل شغفه بـ«القهوة» إلى مشروع استثماري (فيديو) «الخدمة المدنية»: 821 مواطناً ومواطنة ينهون مطابقة بياناتهم للوظائف الصحية غداً الداخلية: 3 مطلوبين من قائمة الـ 23 يسلمون أنفسهم للجهات الأمنية (فيديو) جريمة قتل بشعة تهز الكويت.. مقتل طفلة على يد أمها وصديقها محافظ القطيف يكشف عن مشاريع تنموية لتطوير بلدة «العوامية» (فيديو)

علماء يكتشفون إمكانية استخدام حبيبات الذهب في علاج السرطان

0
علماء يكتشفون إمكانية استخدام حبيبات الذهب في علاج السرطان

تواصل – وكالات:

كشف بحث طبي نشرت نتائجه مُؤخَّرَاً عن إِمْكَانية استخدام حبيبات الذهب الدقيقة في محاربة مرض السرطان.

وأجرى علماء في جامعة إدنبرة في اسكتلندا بحثاً أثبت أن الذهب يعزز فاعلية العقاقير المستخدمة في محاربة خلايا سرطان الرئة، استخدم خلاله فريق البحث حبيبات دقيقة جِدّاً من الذهب – يطلق عليها اسم جزيئات النانو nanoparticles مكسوة بمادة كيمياوية في الدراسة.

وبينما لم تتم تجربة هذا الأسلوب على البشر، من المؤمل أن يستخدم هذا الأسلوب مستقبلاً للتقليل من الآثار الجانبية للعلاجات الكيمياوية المستخدمة في علاج السرطانات حَالِيَّاً، وذلك عن طريق استهداف الخلايا المريضة حصراً دون التأثير على الخلايا السليمة.

واكتشف الباحثون في جامعة إدنبرة خصائص للذهب تسمح بتعزيز هذه القدرات في الأنسجة الحية، دون أَي أعراض جانبية، كما أثبت البحث فاعلية هذا الأسلوب، وذلك بزرع الذهب المكسو بالمادة الكيمياوية في مخ سمكة؛ مما يشير إِلَى إِمْكَانية استخدامه في الحيوانات.

وقال الدكتور أسير اونشيتي بروشيتا من جامعة إدنبرة، “اكتشفنا خصائص جديدة للذهب لم تكن معروفة في السابق، وتشير اكتشافاتنا إِلَى إِمْكَانية استخدام الذهب لإيصال العقاقير إِلَى الأورام السرطانية بكل أمان”.

وأَضَافَ: “ما زال هناك عمل ينبغي القيام به قبل أن نتمكن من استخدام هذا الأسلوب في البشر، ولكن هذه الدراسة تعد خطوة في هذا الاتجاه”.

شاهد ايضا

خضع لأكثر من 20 عملية جراحية.. طفل بنصف قلب ينجو من الموت

خضع لأكثر من 20 عملية جراحية.. طفل بنصف قلب ينجو من الموت

بالصور.. طالب بجامعة القصيم يصعد قمة أعلى جبل في أوروبا

بالصور.. طالب بجامعة القصيم يصعد قمة أعلى جبل في أوروبا

يحدث في هولندا.. لص يسرق أعمدة الإنارة وينقلها بسيارته

يحدث في هولندا.. لص يسرق أعمدة الإنارة وينقلها بسيارته

الصين تطرح وظيفة شاغرة براتب مليون دولار

الصين تطرح وظيفة شاغرة براتب مليون دولار

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>