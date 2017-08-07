أهالي القطيف يتسلمون منازلهم الجديدة.. ويشكرون حكومة خادم الحرمين (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وجَّه عدد من أَهَالِي محافظة القطيف الشكر إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين على المجهودات التي تبذل لراحة المواطنين، وذلك بعد تسلمهم منازلهم الجديدة.

وقال أحد المواطنين في مقابلة مع قناة “الإخبارية”: “الجهات الحُكُومِيّة تعاونت معنا بشكل كبير، والإِجْرَاءَات كانت سهلة”، مُؤكِّدَاً أنه حَصَلَ على خطاب بتسلم منزله الجديد في الدمام خلال 10 دقائق”.

إلى ذلك، أشاد المواطنون أَيْضَاً بالخطط الحُكُومِيّة لتطوير حي “المسورة” في العوامية، مستبشرين بعودتهم إلى منازلهم في أسرع وقت، ومؤكدين وقوفهم إلى جانب رجال الأمن في مواجهة الإرهابيين.