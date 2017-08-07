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بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تدعو 24 مرشحاً من الناجحين في مسابقة الأمن والسلامة

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بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تدعو 24 مرشحاً من الناجحين في مسابقة الأمن والسلامة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء (24) مواطناً ممن تقدموا لمسابقات وظيفية لوظائف الأمن والسلامة والتي تم إعلانها في وقت سابق، وأجريت المسابقة بين المتقدمين وتم ترشيحهم على دفعات متوالية وحسب الأولوية في درجات المسابقة، حيث أدرجت أسماؤهم على قوائم الانتظار ويتم ترشيحهم حسب تسلسلهم في قائمة الانتظار فور تلقى الوزارة طلبات الجهات الحكومية في شغلها من خلال ما يتوفر لديها من شواغر أو مشغولة بغير المواطنين.

وطلبت الوزارة من الأخوة الموضحة أسماؤهم سرعة مراجعة الفروع التي تقدموا لها لاستكمال إجراءات ترشيحهم ابتداء من يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 16 – 11 – 1438هـ وحتى نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 22 – 11 – 1438هـ.

أسماء المرشحين:

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