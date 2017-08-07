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«هتون الفاسي» تعتبر دخولها صالون حلاقة رجالياً مع ابنها «انتصاراً للمرأة» السعودية .. وبماذا رد عليها المغردون؟

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«هتون الفاسي» تعتبر دخولها صالون حلاقة رجالياً مع ابنها «انتصاراً للمرأة» السعودية .. وبماذا رد عليها المغردون؟

تواصل – الرياض

اعتبرت الأكاديمية هتون أجواد الفاسي، المختصة في تاريخ المرأة، دخولها مع ابنها صالون حلاقة من “الحقوق التي تُنتزع”، وأشارت إلى الأمر أنه انتصار للمرأة في المملكة، أن تدخل مع ابنها صالون الحلاقة ليقص شعره.. !!

وقالت “الفاسي” التي تعتبر من الداعيات لقيادة المرأة للسيارة والمعروفة بكتاباتها في صحيفة “الرياض” وتوجهاتها الفكرية، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “خبر جيد، دخلت مع ولدي إلى محل حلاق، وهو مندهش لكنه لم ينبس ببنت شفه، الحقوق تُنتزع، صغرت أو عظمت”.

وأرفقت “الفاسي” مع تغريدتها صورة ابنها وهو يجلس في صالون الحلاقة، وكما تقول “وهو مندهش ولم ينبس ببنت شفه.. !!”

تغريدة الدكتورة هاتون الفاسي أثارت ردود أفعال من متابعيها على “تويتر”، فصاحب معرف “أديب” استنكر تغريدة “الفاسي” وتساءل: أهذه حقوق المرأة؟، مجرد دخول لمحل حلاقة رجالي.. !! لا أعلم أين الإنجاز وأين الحقوق”، وأضاف: فعلاً، أنا متعجب أن تكون حاملة لدرجة الدكتوراه وهي بهذه السطحية وضحالة الفكر!!، ما علاقة حقوق المرأة في دخول محال الحلاقة الرجالية؟!

وعلق ثامر الربرالي قائلاً: من عجائب النسويات:

1- يكرهون الذكور ويطالبون بالاختلاط بهم.

٢- طاعه الزوج إهانه وطاعه (…) وفاء.

٣- تطالب بالاستقلاليه وتبي مصروف لها من وليها.

أما عائشة العتيبي‏ فقالت: “مستحيل اجرح كرامة ولد عمره ١٢ سنة، وأعامله كطفل وانزل معه عند الحلاق اصوره وأتاجر بصورته، ماذا سيقول عنه زملائه، وكيف إهانة كرامة ابنها؟!!”

الصورة التي أرفقتها الدكتورة هتون الفاسي مع تغريدتها:

 

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