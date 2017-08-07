 مع تدشين حملة «الحج سلوك حضاري».. «أمير مكة» يوجِّه رسالة إلى الحجاج (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

مع تدشين حملة «الحج سلوك حضاري».. «أمير مكة» يوجِّه رسالة إلى الحجاج (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

وجَّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، اليوم الاثنين، رسالة إلى حجاج بيت الله الحرام، مطالباً إياهم بالتحلي بالأخلاق الإسلامية في المشاعر المقدسة.

جاء هذا خلال تدشين “الفيصل” حملة “الحج عبادة وسلوك حضاري” في موسمها العاشر بحضور وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، وعدد من القيادات الأمنية والمسؤولين في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة.

وأكد أن إمارة مكة هي جزء من منظومة العمل التي تسخر إمكاناتها وطاقاتها البشرية لخدمة ضيوف الرحمن، منذ قدومهم وحتى عودتهم إلى ديارهم سالمين غانمين بإذن الله وأن تكون رحلتهم الإيمانية ميسرة وموفقة بعون الله.

وشدد “الفيصل” على أن المملكة، قيادة وحكومة وشعباً، تحرص على تقديم كافة الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، داعياً حجاج بيت الله الحرام إلى التحلي بالأخلاق الإسلامية وأن يكونوا أنموذجاً حضارياً للإنسان المسلم.

وتواصل الحملة نشر رسالتها هذا العام 1438 هـ (الحج رسالة سلام) وستعمل على تأصيل الهدف الأسمى في التقاء الملايين لأداء فريضة أساسها السلام والروحانية، وتهدف مرتكزات الحملة على توعية الحجاج بالالتزام بالأنظمة والقوانين العامة.

 

 

 

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