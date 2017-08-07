«الخدمة المدنية»: 821 مواطناً ومواطنة ينهون مطابقة بياناتهم للوظائف الصحية غداً

تواصل – فريق التحرير:

تنهي وزارة الخدمة المدنية بنهاية دوام يوم غد الثلاثاء استقبال (821) مواطناً ومواطنة من المتقدمين على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية والمعلنة في الرابع من الشهر الحالي على موقع الوزارة الإلكتروني.

وقد طلبت الوزارة منهم، الخميس الماضي، مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة الأحد الماضي، لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية. وذلك بهدف مطابقة ما سجلوه على نظام جداره من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية، والأسماء المعلنة هي لمن تمت (مفاضلتهم بناءً على عناصر المفاضلة (المعدل في المؤهل العلمي، أقدمية التخرج) ثم الرغبات المكانية.

وأشارت الوزارة إلى أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما التأكد من سلامة البيانات، مضيفة بأن من لم يُحضِر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة، لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، ومن لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.