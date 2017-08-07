الداخلية: 3 مطلوبين من قائمة الـ 23 يسلمون أنفسهم للجهات الأمنية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن تسليم ثلاثة مطلوبين أنفسهم للجهات الأمنية من قائمة الـ23 مطلوباً المعلن عنهم بتاريخ 1438/8/2هــ.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها: إن “الثلاثة الذين بادروا بتسليم أنفسهم، هم: (محمد عيسى اللباد “سعودي الجنسية”، ورمزي محمد جمال “سعودي الجنسية”، وعلي حسن آل زايد “سعودي الجنسية)”.

وأكدت أنه “سيتم أخذ مبادرتهم بتسليم أنفسهم في الاعتبار ومعاملتهم وفق الأنظمة المرعية بالمملكة، نعلن ذلك لنجدد الدعوة لكافة المطلوبين للجهات الأمنية ممن سبق الإعلان عنهم إلى المبادرة بتسليم أنفسهم”.

وحذرت الداخلية في ختام بيانها كل من يأوي أو يتستر على المطلوبين أو يوفر لهم أي نوع من المساندة من مغبة الوقوع تحت طائلة المسؤولية.