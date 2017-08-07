 جامعة القصيم تفتح باب التسجيل لبرامج الدبلومات | صحيفة تواصل الالكترونية

جامعة القصيم تفتح باب التسجيل لبرامج الدبلومات

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جامعة القصيم تفتح باب التسجيل لبرامج الدبلومات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت عمادة خدمة المجتمع بجامعة القصيم، عن فتح باب التسجيل في برامجها للدبلومات بعد مرحلتي الثانوية والبكالوريوس، للطلاب والطالبات للعام الجامعي 1438 /1439هـ، وذلك اعتباراً الرابع عشر من شهر ذي القعدة، وحتى الثاني من ذي الحجة، عبر البوابة الإلكترونية للجامعة.

وأوضحت العمادة أن برامجها للعام الجديد تتضمن 8 دبلومات لخريجي الثانوية العامة في عدة مجالات هي: دبلوم الاتصالات وشبكات الحاسب، ودبلوم علوم الحاسب الآلي، ودبلوم البرمجة وقواعد البيانات، ودبلوم التسويق، ودبلوم المعاملات المصرفية، ودبلوم المحاسبة، ودبلوم سجلات طبية، ودبلوم سكرتارية طبية.

كما خصصت عمادة خدمة المجتمع الموعد ذاته للتسجيل في دبلوم المحاماة، للحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصص الشريعة أو الحقوق أو الأنظمة أو القانون، من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، حيث يمتد دبلوم المحاماة  لفصلين دراسيين، لمدة أربعة أيام من كل أسبوع في الفترة المسائية.

يذكر أن دبلوم المحاماة بالجامعة معتمد من قبل الخدمة المدنية، ويعد بمثابة خبرة لمدة سنة في طبيعة العمل، بناء على موافقة لجنة قيد وقبول المحامين في وزارة العدل.

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