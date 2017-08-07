عرعر.. شاب يحوِّل شغفه بـ«القهوة» إلى مشروع استثماري (فيديو)

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قاد الشغف بالقهوة الشاب عمر الفهيد، طالب هندسة ميكانيكية، إلى تحويل هذا الشغف لمشروع استثماري، بافتتاح محل للقهوة المتخصصة في “عرعر” والذي يُعنى بإعداد أجود أنواع البُن يحضر بأيدٍ سعودية.

وقال “الفهيد” في حديث مع قناة “الإخبارية”: إن “فكرة المشروع تبادرت إلى ذهني بسبب الحاجة إليها، فأنا أحب القهوة، والمنطقة لا توجد فيها قهوة مختصة، لذلك جاءت إليّ هذه الفكرة، بافتتاح مشروع فريد من نوعه”.

وأوضح أن “طاقم العمل الحالي في المحل هو معاذ مهندس ميكانيكي ومحمد طالب ثانوي، وقررنا العمل معاً، وحرصنا على أن لا يُقدم أحد القهوة للزبائن في المكان إلا شخص يحب القهوة حتى نتميز في المذاق”.