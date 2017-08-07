«حماية المستهلك» تحذر من مقطع فيديو مغلوط يقارن بين الزيوت النباتية والحيوانية

تواصل – فريق التحرير:

حذرت الجمعية حماية المستهلك من بعض المعلومات المغلوطة التي تبث عبر مقطع مرئي على مواقع التواصل الاجتماعية والإنترنت والتي تقارن بيّن أنواع الزيوت النباتية كزيت الذرة ودوار الشمس والزيوت المستخرجة من الدهون الحيوانية كالسمك والودك، وعليه فقد نفت الجمعية ما ذكره صاحب المقطع عن ضرر الزيوت النباتية مقارنة بزيت الدهون الحيوانية.

وأوضحت الجمعية عدداً من النقاط: