تراجع أسعار النفط عن أعلى مستوى في 9 أسابيع

تواصل – رويترز:

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، مبتعدة عن أعلى مستوى في تسعة أسابيع، وسط مخاوف بشأن مستويات الإنتاج المرتفعة من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بحلول الساعة (09:26 بتوقيت جرينتش) 65 سنتاً، أو ما يعادل 1.24%، إلى 51.77 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي 59 سنتاً، أو ما يعادل 1.19% إلى 48.99 دولار للبرميل.

والخامان أقل بدولار من المستويات التي بلغاها الأسبوع الماضي، التي كانت الأعلى منذ أواخر مايو عندما اتفق منتجون بقيادة (أوبك) على تمديد اتفاق بشأن تقليص الإمدادات بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً حتى نهاية مارس المقبل.

وثمة شكوك منذ ذلك الحين حول فاعلية التخفيضات، حيث سجل إنتاج أوبك أعلى مستوى هذا العام في يوليو في الوقت الذي بلغت فيه صادرات المنظمة مستوى قياسياً.