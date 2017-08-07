جريمة قتل بشعة تهز الكويت.. مقتل طفلة على يد أمها وصديقها

تواصل – وكالات:

في جريمة قتل بشعة هزَّت الشارع الكويتي، تمكنت أجهزةُ الأمن الكويتية من كشف غموض جريمة القتل التي راحت ضحيتها طفلةٌ على يد أمها المطلقة وصديقها بحي مبارك الكبير بالكويت.

وبحسب مصادر أمنية كويتية، فقد نجحت الأجهزةُ الأمنية في ضبط الجانيين واعترفا بارتكاب الجريمة. وقال المصدر إن فرق الإسعاف ورجال الأمن باشروا بلاغاً، يفيد بوفاة طفلة إثر سقوطها من مكان مرتفع بمنطقة القصور، وبعد معاينة الجثة شكّ رجال الأمن في وقوع جريمة جنائية؛ وذلك لوجود كدمات وآثار ضرب على الطفلة؛ ما دفعهم لاستدعاء الأدلة الجنائية لرفع الأدلة ومن ثَمَّ إحالتها للطب الشرعي.

وأضاف المصدر أنه بعد استدعاء الأم (26 عاماً) للتحقيق، اعترفت بأنها وطفلتها كانا برفقة صديقها، وأنها وصديقها اعتديا على الطفلة بالضرب لتسببها في إزعاجهما، ثم قام صديقها بضرب طفلتها، فلقيت الطفلة مصرعها.

وتابع أن الجاني قام بتوصيل الأم وطفلتها لسيارتهما، وبوصول الأم إلى المنزل أبلغت عمليات وزارة الداخلية بأن ابنتها سقطت من علو، في محاولة منها لإخفاء معالم الجريمة، لكن آثار الكدمات كشفت حقيقة ما حصل.