 هيئة المواصفات تعتمد لوائح فنية لمواد البناء والمصاعد وحواجز حماية الشاحنات | صحيفة تواصل الالكترونية

هيئة المواصفات تعتمد لوائح فنية لمواد البناء والمصاعد وحواجز حماية الشاحنات

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هيئة المواصفات تعتمد لوائح فنية لمواد البناء والمصاعد وحواجز حماية الشاحنات

تواصل – واس:

اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في اجتماعه الـ 161 , أربع لوائح فنية إلزامية جديدة هي اللائحة الفنية لمواد البناء (الجزء الثالث -الروابط الهيدروليكية)، واللائحة الفنية لمواد البناء (الجزء الرابع: الطوب والبلاط والسيراميك والأدوات الصحية والمنتجات ذات العلاقة)، إضافة إلى اللائحة الفنية للمصاعد الكهربائية المستخدمة في المباني والمنشآت واللائحة الفنية لحواجز الحماية في الشاحنات والمقطورات ونصف المقطورات.

يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة في تنفيذ برنامج سلامة المنتجات الذي يعد أحد مبادرات برنامج التحول الوطني 2020.

كما شهد اجتماع مجلس إدارة الهيئة, اعتماد 90 مواصفة قياسية سعودية في عدة قطاعات (كيميائية -غزل ونسيج – والقطاع الهندسي – وقطاع التشييد- وقطاع مواصفات الخدمات)، كذلك تم اعتماد 212 مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية.

يذكر أن برنامج سلامة المنتجات, يندرج تحته جميع المنتجات الصناعية، وتشارك فيه الجهات المعنية كافة، وتقوم هيئة المواصفات بالتعاون مع تلك الجهات بالعمل على إصدار وتطوير الأنظمة التي تلزم باللوائح الفنية من بينها إطلاق نظام سلامة المنتجات ونظام المواصفات والجودة.

وبالإضافة إلى ذلك تضمن البرنامج إطلاق منهجية جديدة لإصدار اللوائح الفنية لتوضيح جميع المتطلبات وطريقة التطبيق، إلى جانب إطلاق منظومة جهات تقويم المطابقة، والعمل على توفير آليات محكمة لقياس تأثير تلك اللوائح على السوق من خلال بناء مؤشرات المطابقة في السوق.

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