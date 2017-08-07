تطبيق ألماني «مشفَّر» يقدم مفهوماً جديداً لبرامج التراسل الفوري

تواصل – وكالات:

كشفت شركة Brabbler الألمانية عن تطبيقها التراسل الفوري Ginlo الجديد والذي يهدف إلى إقناع المستخدمين من خلال مفهوم جديد لتطبيقات التراسل الفوري.

ويوفر التطبيق الجديد، إلى جانب الحفاظ على الخصوصية وحماية البيانات؛ دليلَ عناوين ومديراً لكلمات المرور، بالإضافة إلى إمكانية مزامنة البيانات بين مختلف الأجهزة ودمج حسابات البريد الإلكتروني وخدمة النسخ الاحتياطي للبيانات.

وقد تم تصميم التطبيق Ginlo الجديد كمنصة مشفرة باستمرار وتعتمد على خوادم في ألمانيا، لضمان الاتصال السري والآمن، وسوف يتوافر هذا التطبيق نظير اشتراكات مدفوعة، وتَعد الشركة الألمانية بعدم جمع أية بيانات عن المستخدم.

وأوضحت الشركة الألمانية أنه يمكن للمستخدم المشاركة في الاختبار التجريبي المفتوح، ولكن يشترط توافر أجهزة أندرويد بدءاً من الإصدار 5، أما أجهزة أبل الجوالة فيجب أن يكون مثبت بها إصدار “آي أو إس 9” على الأقل.