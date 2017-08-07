يحدث في هولندا.. لص يسرق أعمدة الإنارة وينقلها بسيارته

تواصل – وكالات:

ألقت الشرطة الهولندية القبض على رجل، في ليليستاد وسط هولندا، يقود سيارة تحمل اثنين من أعمدة إنارة الشوارع الضخمة، فيما يبدو أنها عملية سرقة غريبة.

ووقع الحادث الغريب عندما أوقفت الشرطة رجلاً، من أصحاب السوابق في ارتكاب العديد من المخالفات المرورية، مؤكدة أنها بصدد التحقق من المكان الذي سُرقت منه أعمدة الإنارة.

وقالت الشرطة إنه تم القبض على السائق لارتكابه عدة مخالفات مرورية، بما في ذلك القيادة في حالة سُكر ودون تأمين وامتلاك رخصة قيادة منتهية الصلاحية منذ عام 2016، فضلاً عن سرقة أعمدة الإنارة.

ومن المتوقع أن تُصدر المحكمة أعلى عقوبات ممكنة في حقه لقيادته السيارة تحت تأثير الكحول؛ لأن المتهم لم يتعاون مع رجال الشرطة عند إلقاء القبض عليه.