«التجارة»: ضبط 76 ألف منتج عزل حراري مخالف وإغلاق 6 خطوط إنتاج

تواصل – واس:

نفذّت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار جولات تفتيشية بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، شملت مصانع العزل الحراري وخطوط الإنتاج‏ بمختلف مناطق المملكة للتأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية لمواد العزل الحراري.

وأسفرت الزيارات التفتيشية لـ 83 مصنع عزل حراري وخط إنتاج، عن ضبط 76 ألفاً و507 منتجات، ورصد 7 مصانع مخالفة، إضافة إلى إغلاق 6 خطوط إنتاج‏ غير مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود التي تبذلها عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي اهتم بإيجاد آلية عمل تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات المحددة للمبادرات التي أطلقها البرنامج؛ بهدف ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، حيث ينفّذ هذه الآلية فريق عمل مكون من الجهات المختصة كوزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية والمركز السعودي كفاءة الطاقة.