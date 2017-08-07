«نبراس» تحذر من «حركات أو إيحاءات» تُحرض على تعاطي المخدرات

تواصل – واس:

حذرت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات “نبراس” من القيام بالسلوكيات الخاطئة أو تقديم مفاهيم واتجاهات تخالف القيم الأخلاقية والاجتماعية، سواء كانت لفظية أو حركية أو مكتوبة أو منشورة عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت في بيان لها اليوم: إن من يقدم أو يمارس أو ينقل حركات أو إيحاءات تدعو أو تُحرض لتعاطي المخدرات أو الترويج لها أو إنتاج‏ مقاطع أو مشاهد تدعو إلى تعاطي المخدرات معرض لعقوبة السجن أو الغرامة أو بهما معاً، مع أخذ التعهد لمن يناقض معايير أنظمة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمشروع الوطني للوقاية من المخدرات.

وأوضحت “نبراس” أن ذلك يأتي استناداً للاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات وتنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ونظام مكافحة المخدرات.

مواد ذات صلة:

للمرة الثانية خلال أيام.. «مكافحة المخدرات» تحذر من رقصة الداب وتتوعد المخالفين

«نبراس» تحذِّر مشاهير المملكة من هذه العادة وتؤكد: تروج لتعاطي الحشيش