 3 وظائف جديدة في متصفح «فايرفوكس».. جرِّبها | صحيفة تواصل الالكترونية

3 وظائف جديدة في متصفح «فايرفوكس».. جرِّبها

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3 وظائف جديدة في متصفح «فايرفوكس».. جرِّبها

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة موزيلا عن اختبار ثلاث وظائف جديدة في متصفح فايرفوكس الشهير، ويمكن للمستخدمين المشاركين في الاختبار حالياً تشفير البيانات وتحميلها على الويب، ثم إرسال رابط تنزيل الملفات إلى المستخدمين الآخرين.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن من ضمن الوظائف الجديدة أيضاً إمكانية استعمال مفكرة مدمجة في المتصفح، وإمداد محركات البحث، التي تعمل بالأوامر الصوتية، بمصطلحات البحث، وتقتصر هذه الوظيفة حالياً على النسخة الإنجليزية من الإصدار التجريبي للمتصفح.

وإذا رغب المستخدم في تجريب الوظائف، التي لا تزال في مرحلة التطوير، فإنه يتعين عليه إنشاء حساب فايرفوكس وتثبيت الأداة الإضافية TEST PILOT.

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