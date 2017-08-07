تزاحم نواب إيرانيين لالتقاط سيلفي مع «دبلوماسية غربية».. و«ديلي تليغراف»: سلوك مشين

تواصل – وكالات:

سلّطت صحيفة ديلي تليغراف البريطانية، في عددها الصادر اليوم الاثنين، الضوءَ على تصرف النواب الإيرانيين الذين تزاحموا لالتقاط الصور مع دبلوماسية غربية، خلال حفل تنصيب الرئيس الإيراني حسن روحاني لولاية ثانية.

وقالت الصحيفة إن النواب تعرضوا للانتقادات اللاذعة بسبب سلوكهم الذي عده بعضهم مشيناً وغير لائق بموقعهم في الدولة، إذ تجمهر عدد منهم لالتقاط صور السيلفي التي تداولها عدد من النشطاء والمواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت، وتظهر في إحداها ممثلة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، وهي تقف في مواجهة عدد من الساسة الإيرانيين بعضهم يرتدي جلابيب سوداء وهم ينتظرون أدوارهم لالتقاط الصور معها.

وأشارت الصحيفة إلى أن أغلب المنتقدين وبينهم نواب برلمانيون آخرون أكدوا أن هؤلاء الساسة لا يستحقون مراكزهم في الدولة ولا عضويتهم في مجلس الشورى الإيراني.

ونوهت إلى أن “عدة مواقع معارضة نشرت رسوماً ساخرة تقارن النواب الإيرانيين برجال أحاطوا بممثلة في أحد المشاهد وكلهم يمدون “ولاعة” لإشعال سيجارة لها.