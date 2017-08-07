أوقاف الراجحي تؤمّن السكن لـ410 أُسَر فقيرة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية

تواصل – فريق التحرير:

تواصل إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي تنفيذ برنامج التكافل الاجتماعي، لتأمين السكن لـ(410) أُسَر من الفقراء والأيتام والأرامل بالتعاون مع ‏‏(84) جمعية خيرية في مختلف مناطق المملكة.

وبحسب الأمين العام لإدارة الأوقاف عبدالسلام بن صالح الراجحي، فإن برنامج إدارة أوقاف صالح الراجحي للتكافل الاجتماعي يعد من البرامج التي تجسد الأعمال الخيرية المتنوعة التي ‏تقوم بها إدارة الأوقاف وفقاً لحاجات المستفيدين.

وبّين الراجحي أنه من خلال هذا البرنامج يتم سداد الإيجارات عن الأسر المحتاجة لمدة عام، والذين يتم ترشيحهم من قبل الجمعيات الخيرية في مختلف مناطق المملكة لهذا العام، مشيراً إلى أن البرنامج بشكل عام يهدف إلى استقرار الأسر ومراعاة ظروفها، رغبة في تحسين بعض الجوانب الاجتماعية والنفسية لمختلف أفراد الأسرة،.

كما أكد أن أدارة الأوقاف تحرص من خلال هذه البرامج وغيره من البرامج الاجتماعية التي تنفذها على مواصلة تقديم مختلف أنواع المساعدات الاجتماعية لأفراد وطننا المبارك وفق حاجاتهم وفئاتهم الاجتماعية المتنوعة.

وأشار الراجحي إلى أن التكلفة الإجمالية لبرنامج إدارة أوقاف صالح الراجحي للتكافل الاجتماعي بلغت في السنوات الماضية ما يزيد عن (29) مليون ريـال شملت مساعدة أكثر من (8) آلاف أسرة بمختلف مناطق المملكة.