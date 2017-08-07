عشرات النقاط الأمنية بمداخل العاصمة المقدسة لمنع دخول الحجاج المخالفين

تواصل – مكة المكرمة:

بدأت شرطة منطقة مكة المكرمة في تنفيذ الخطة الأمنية لموسم الحج، من خلال توزيع العشرات من المراكز ونقاط الضبط بمداخل العاصمة المقدسة والطرق المؤدية إليها؛ وذلك لمنع دخول الحجاج المخالفين.

وقال مدير شرطة المنطقة اللواء سعيد القرني إنه تم عمل طوق أمني حول الأحياء والطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة، بمشاركة فرق من الدوريات السرية، لرصد وضبط المخالفين من الحجاج والناقلين.

وأبان أنه ستتم إحالة كل من يتم ضبطه من المخالفين والمتسللين للجنة الإدارية بالشميسي، حيث سيتم إيقاع عقوبات صارمة عليهم وفقاً لنظام الجوازات، وحجز المركبات التي تقلّهم.

وتعهد القرني بتطبيق النظام بحزم لضمان أمن وسلامة وراحة الحجاج النظاميين، والعمل على تنظيم حركة السير، وتأمين الطرق والشوارع المؤدية للمشاعر المقدسة، من خلال تغطية أمنية شاملة وانتشار واسع لرجال الأمن.